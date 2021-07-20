Токио, 20 июля, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Геймдиректор Final Fantasy XIV Наоки Йошида призвал игроков не сравнивать его игру с World of Warcraft. Об этом 20 июля пишет издание PC Gamer.

Скриншот из игры World of Warcraft: Shadowlands

Как отмечает Йошида, разработчики Final Fantasy XIV не пытаются превзойти игру от Blizzard и во многом используют пример для подражания. «Тяжелая работа, которую мы вложили в Final Fantasy XIV, окупилась. Но весь этот разговор о том, чтобы «превзойти» WoW — неправильный разговор. И это, честно говоря, раздражает», — рассказывает геймдиректор.

Напомним, что после критики последнего обновления World of Warcraft и благодаря участию некоторых популярных стримеров многие геймеры перешли в Final Fantasy XIV. Сейчас разработку от Square Enix называют самой популярной MMORPG на рынке.