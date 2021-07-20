Ханчжоу, Китай, 20 июля, 2021, 20:05 — ИА Регнум. В Китае и на Тайване объявлено о предстоящем проведении очередного, четвертого форума по развитию молодежи двух берегов Тайваньского пролива. Как информирует 20 июля Синьхуа, форум назначен на 23 июля и пройдет в административном центре восточной провинции Чжэцзян городе Ханчжоу.

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Информацию о предстоящем проведении форума распространила Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня, рассказав об этом в официальном аккаунте в сети Weibo. Ожидается, что в мероприятии с тайваньской стороны примет участие бывший председатель партии Гоминьдан Хун Сючжу. Гостями форума станут около 350 представителей общественности с обоих берегов Тайваньского пролива.