Москва, , 20:08 — REGNUM Представленный 20 июля на авиасалоне МАКС-2021 новый легковой тактический однодвигательный самолет (ЛТС) заинтересует в первую очередь страны с небольшим оборонным бюджетом. Об этом 20 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Истребитель Су-57 Dmitry Zherdin

Связано это с тем, что стоимость нового самолета ниже другого российского истребителя Су-57. Кроме того представленная модель станет сильным конкурентом американскому боевому самолету F-35 на мировом рынке вооружения.

«Мы имеем заявку на занятие сегмента в кластере истребителей пятого поколения на международном авиационном рынке. Те страны, которые имеют большие географические размеры и бюджеты будут покупать российскую экспортную версию СУ-57, страны, которые поменьше, и бюджеты считают, будут покупать новый легкий российский истребитель пятого поколения. Мы делаем серьезную заявку на закрепление за собой весомой доли мирового рынка боевой авиации», — сказал Коротченко.

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