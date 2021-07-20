Минск, , 20:02 — REGNUM «Мы видим на Западе абсолютную безответственность и нежелание услышать какой-то здравый голос. Но как бы ни было трудно, мы будем реализовывать те принципы нашей внешней политики, которые всегда были характерны для нашей страны», - заявил 20 июля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, критикуя политику США, Евросоюза и их союзников.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе совещания с силовиками и дипломатами под председательством Александра Лукашенко руководитель постсоветской республики подверг критике сотрудников МИД Белоруссии за моральное разложение и потребовал от них преданности. После совещания, как сообщает информагентство БелТА, Владимир Макей заявил о преданности большинства сотрудников возглавляемого им министерства.

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Макей безапелляционно заявил: «Понятно, что Западом развязана откровенная война против Белоруссии. Понятно, с какой целью. Но есть отдельные сомневающиеся. Люди, которые, может быть, не до конца еще понимают, что происходит. Именно к этим людям и был обращен призыв Президента определиться и четко выработать для себя позицию. Если ты радеешь за государство, значит, должен всецело отдаваться работе на это государство. Если сомневаешься, тогда надо определяться, уходить из рядов МИД и не мешать министерству, загранучреждениям работать».