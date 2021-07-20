Пекин, 20 июля, 2021, 20:02 — ИА Регнум. В Китае стартует осенняя призывная кампанию по набору призывников в НОАК, запланированная на вторую половину года. Об этом 20 июля сообщает Синьхуа со ссылкой на циркуляр, распространенный Министерством обороны КНР.

Mil.ru Солдаты Народно-освободительной армии Китая

Ранее в Китае призыв на действительную службу в вооруженные силы проводился один раз в год. Однако с 2020 года страна перешла на двукратную систему с призывом в весенний и осенний периоды. В документе призывного офиса МО КНР указывается, что в весенний период зафиксировано улучшение качества набора призывников и призывается сохранить эту динамику в соответствии с высокими стандартами современным требований к уровню подготовки личного состава.

Циркуляр содержит указания по уровню физической подготовки призывников, их политической зрелости; подчеркивается важность призыва военнослужащих с высоким уровнем образования, способных должности высококвалифицированных технических специалистов. Призыв в КНР начнется в середине августа.