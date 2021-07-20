Подгорица, 20 июля, 2021, 19:57 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Черногории было зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом, и не было ни одного смертельного случая, сообщил институт общественного здравоохранения.

Коронавирус

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На новый коронавирус протестировали 1861 человек.

Общее число смертей, связанных с инфекцией, в Черногории с начала пандемии составляет 1623 человека.

20 июля сообщается о выздоровлении 25 пациентов.