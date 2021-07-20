Москва, , 19:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил Игоря Мозго чрезвычайным и полномочным послом страны в Эритрее. Об этом сообщает 20 июля пресс-служба МИД России.

«Указом президента Российской Федерации от 17 мая назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Государстве Эритрея Мозго Игорь Николаевич», — говорится в сообщении.

Игорь Мозго работает в системе МИД с 1994 года, занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. С ноября 2009 года был заместителем директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД.