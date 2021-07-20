Киев, 20 июля, 2021, 19:59 — ИА Регнум. На крупном химическом заводе «РовноАзот"на Западной Украине подтвердили факт «внештатной ситуации» — разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты.

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Соответствующее заявление пресс-служба предприятия сделала вечером 20 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что в результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве.

«Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет… показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм», — говорится в комментарии.

Ранее в СМИ и социальных сетях сообщили, что в результате взрыва над заводом образовалось облако бурого дыма, которое движется в сторону областного центра. СМИ отмечали, что неизвестно происхождение и влияние на окружающую среду и человека вещества, население лучше позаботиться об индивидуальной защите.