Москва, , 19:52 — REGNUM Россия смогла сохранить статус великой авиационной державы. Об этом 20 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Истребитель Су-57 Aviasalon.com

«Смотрите как выстроились события. Успешное испытание С-500, способной поражать цели в космосе. Далее состоялась презентация нового легкого российского истребителя пятого поколения. Огромное количество новинок было показано. Они впечатляют», — сказал Коротченко.

По его мнению, для США представленные новинки российского оружия представляют предмет тщательного и скрупулёзного анализа.

«Россия была, есть и остается великой авиационной державой. Это не только военная, но и гражданская авиация, благодаря которой Россия получит технологическую независимость. Это огромный успех, который обусловлен правильной политикой», — отметил военный эксперт.

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