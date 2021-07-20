Лондон, 20 июля, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Классическую кооперативную игру Zombies Ate My Neighbours студии LucasArt в жанре run-and-gun («беги и стреляй») с видом сверху переделывают в шутер от первого лица. Об этом 20 июля сообщил журнал PC Gamer.

Marco Verch Игровая приставка Sega Mega Drive

Реализацией проекта занимается «чилийский гений», известный под ником Dude 27th, разработчик выкладывает на своём YouTube-канале ролики с демонстрацией геймплея (игрового процесса). Особенностью его игры является то, что его версия Zombies Ate My Neighbours создаётся как мод для игры Doom II. Dude 27th удалось настолько точно передать дух оригинальной игры, что, как отметил автор статьи, у него просто «отвисла челюсть».

Для справки: релиз оригинальной экшн-игры для одного или двух игроков Zombies Ate My Neighbours состоялся 19 июля 1993 года на консолях SEGA Mega Drive и Super Nintendo Entertainment System (SNES). Она представляет собой пародию на голливудские фильмы ужасов 90-х годов XX века.