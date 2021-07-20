Рим, 20 июля, 2021, 19:49 — ИА Регнум.

Режим чрезвычайной ситуации в Италии, вероятно, будет продлен до октября 2021 года, сообщают национальные СМИ во вторник, 20 июля, со ссылкой на осведомленные источники в правительстве страны.

Arepo Правительство Италии

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Ранее режим ЧС был продлен до 31 июля 2021 года. Это вызвало критику оппозиции — оппоненты действующей власти полагают, что никакого смысла в этом режиме, кроме удобства для власти, давно уже нет.

По данным на19июля, в Италии умерли127 874человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на7(днем ранее — на3). Число подтвержденных носителей выросло на2072(днем ранее — на3127). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 289 528 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены47 525человек — на1412 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали26 508 145человек, что составляет44,01% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.