Москва, 20 июля, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Семилетний сын певца Стаса Пьехи, попал в больницу. Об этом 20 июля сообщает издание StarHit.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

По данным СМИ, причиной госпитализации стали травмы и сотрясение мозга в результате избиения. Увечья ребёнку нанесла их соседка Ирина Безбородова — жена футбольного судьи Владислава Безбородова.

Дело в том, что сын Пьехи подружился с ребёнком Безбородовой, что ей не понравилось — она запретила детям общаться. От обиды мальчик карандашом проткнул надувной бассейн соседей. После этого Безбородова схватила сына певца за руку и «со всей силы швырнула на землю».

Добавим, что семья Пьехи уже добивается возбуждения уголовного дела. Наказание Безбородовой будет зависеть от степени причинённого вреда здоровью, которую установит судмедэкспертиза.