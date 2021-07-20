Киев, , 19:48 — REGNUM Шесть общенациональных телеканалов Украины, вопреки нормам законодательства, продолжают показ фильмов и сериалов на русском языке, сообщил 20 июля языковой омбудсмен Тарас Кремень.

На мове Максим Додонов © ИА Красная Весна

Чиновник сослался на мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций Украины, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание, который был проведен 16−17 июля. Мониторинг показал, что фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке телеканалами «Интер», «Украина», ICTV, «Мега», НТН и К1, о чем составлены соответствующие акты. На остальных телеканалах нарушений закона относительно языка демонстрации фильмов не обнаружено.

Кремень проинформировал, что он уже направил письмо в национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции.

ИА REGNUM напоминает, что 16 июля украинский национальный совет по телевидению назначил проверку телеканала «Интер» из-за трансляции советских фильмов. В этот же день, 16 июля, на Украине начали действовать очередные нормы скандального языкового закона, касающиеся культурной сферы и телевидения.