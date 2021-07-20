Киев, 20 июля, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Шесть общенациональных телеканалов Украины, вопреки нормам законодательства, продолжают показ фильмов и сериалов на русском языке, сообщил 20 июля языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Максим Додонов ИА Красная Весна На мове

Чиновник сослался на мониторинг деятельности 28 телерадиоорганизаций Украины, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание, который был проведен 16−17 июля. Мониторинг показал, что фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке телеканалами «Интер», «Украина», ICTV, «Мега», НТН и К1, о чем составлены соответствующие акты. На остальных телеканалах нарушений закона относительно языка демонстрации фильмов не обнаружено.

Кремень проинформировал, что он уже направил письмо в национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции.

ИА REGNUM напоминает, что 16 июля украинский национальный совет по телевидению назначил проверку телеканала «Интер» из-за трансляции советских фильмов. В этот же день, 16 июля, на Украине начали действовать очередные нормы скандального языкового закона, касающиеся культурной сферы и телевидения.