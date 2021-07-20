Екатеринбург, 20 июля, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Грабителю, дважды неудачно совершившего налёты на банки в Екатеринбурге, заочно вынесли приговор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Цитата из к/ф «На гребне волны». Реж. Кетрин Бигелоу. 1991. США Ограбление

Романа Г. признали виновным по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере). Ему дали 11 лет строгого режима и по 120 тыс. рублей штрафа в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда. Грабитель совершил два налёта на банки, но безуспешно.

Мужчина исправно являлся на все следственные действия и находился под подпиской о невыезде, но в день оглашение приговора отчего-то не явился в суд.

«В связи с тем, что осужденный не явился на оглашение приговора суда, его розыском будут заниматься наши коллеги из ГУФСИН в тесном взаимодействии с уголовным розыском из территориального ОВД», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Челябинском осудили вора-рецидивиста за серию домовых краж.