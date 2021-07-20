Москва, , 19:48 — REGNUM Доклад директора ЦРУ президенту США Джо Байдену 20 июля был полностью посвящен России. Об этом военный эксперт Игорь Коротченко заявил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Участник ток-шоу рассказал о реакции президента США на сведения, изложенные в докладе спецслужб.

«Национальная разведывательная сводка, которую сегодня утром представил директор ЦРУ президенту США Джо Байдену в Белом доме, была полностью посвящена России. Разница во времени между Москвой и Вашингтоном позволяла аналитикам из ЦРУ достаточно быстро обработать все те новости, которые поступали на ленты информагентств и дать комплексную картинку. Говорят, Байден был очень неприятно поражен», — сказал Коротченко.

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