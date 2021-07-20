Киев, 20 июля, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста двум сотрудникам Службы безопасности Украины, которых подозревают в нападении на пограничников в Сумской области страны.

Бойцы СБУ

Соответствующее решение было принято 20 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как говорится в вердикте, под домашним арестом сотрудники СБУ будут находиться минимум до 16 сентября 2021 года. Кроме того, на сотрудников спецслужбы ещё наложен ряд обязательств — в частности, прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию; носить электронное средство контроля; воздерживаться от общения с подозреваемым, потерпевшими, а также со свидетелем по делу и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля пресс-служба МВД Украины сообщила, что в Сумской области на госгранице с Российской Федерацией неизвестные совершили нападение на украинских пограничников. Позже оказалось, что нападавшими были представителями Службы безопасности Украины. Госбюро расследований возбудило дела по статьям о похищении огнестрельного оружия, а также угрозе или насилии в отношении сотрудника МВД, предусматривающим лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.