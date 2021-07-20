Токио, 20 июля, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В японском магазине Nojima обнаружили страницу новой ревизии цифровой версии консоли PlayStation 5. Об этом 20 июля сообщает «Игромания».

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Согласно информации на сайте, новая ревизия будет на 300 грамм легче актуальной, а также получит другой винт для подставки. Когда именно она поступит в продажу — пока неизвестно.

Напомним, что PlayStation 5 поступила в продажу в ноябре 2020 года. Как правило, Sony выпускает новые ревизии своих консолей один раз в год.