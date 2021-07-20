Брюссель, 20 июля, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Структуру по борьбе с отмыванием денег в ЕС и с финансированием терроризма — Anti-Money Laundering Authority — готовятся создать в Европейском союзе, сообщили 20 июля в её пресс-службе.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Деньги

Европейской комиссией уже собран и представлен соответствующий пакет законопроектов. Созданное управление будет единым для всего ЕС: оно будет следить, чтобы власти стран союза соблюдали правила Евросоюза при принятии решений, и помогать финансовой разведке.

В поле зрения управления будут находиться финансовые учреждения европейских стран. Орган должен будет выявлять «теневые» финансовые потоки между странами. В нём будет действовать сеть надзора за отмыванием денег и финансированием терроризма в европейском пространстве.