Нью-Йорк, США, 20 июля, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Мэделин Манток покинет проект сериала «Зачарованные» после третьего сезона. Об этом 20 июля сообщил портал The Wrap.

Цитата из сериала «Зачарованные». 2018. США Три сестры

«Играть Мэйси в «Зачарованных» на протяжении последних трех сезонов было огромной честью, и мне очень понравилось работать с нашими фантастическими продюсерами, креативщиками, актерами и командой», — сообщила Манток журналистам.

Актриса добавила, что благодарна руководству каналов The CW и CBS за то, что они поддержали её «в трудном решении» по поводу ухода из проекта. Последний раз Манток появится в финале третьего сезона «Зачарованных», продюсеры сериала отметили, что у актрисы всегда будет возможность вернуться.

Напомним, Мэделин Манток исполнила в шоу роль Мэйси Вон. Стоит отметить, что актриса Шеннен Доэрти, сыгравшая в оригинальном шоу «Зачарованные» Прю Холливелл, тоже ушла из проекта после третьего сезона.