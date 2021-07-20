Кэри, США, 20 июля, 2021, 19:35 — ИА Регнум. В «королевской битве» Fortnite пройдёт особое событие под названием Rainbow Royale, посвящённое празднованию месяца гордости ЛГБТ-сообщества. Об этом 20 июля сообщает издание Eurogamer.

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В рамках ивента на игровой карте появится радуга, а в виртуальном магазине — различные предметы с радужной символикой. Слоган события: «В боевом автобусе рады всем».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в игре Fortnite может пройти концерт певицы Арианы Гранде. Согласно утечке данных, он должен был состояться ещё в 2020 году.