Курган, 20 июля, 2021, 19:34 — ИА Регнум. В Курганской области вводится режим ЧС в связи с засухой, которая постигла аграриев в июне. Это решение приняла областная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Justin Scott Засуха

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Режим вступит в силу с 27 июля. Власти надеются на то, что эта мера даст сельхозпроизводителям возможность пролонгировать кредиты и избежать штрафов.

При этом аграриям не будут возмещать из бюджета потери. Режим ЧС снимут после достижения в пахотном слое 20 сантиметров влаги.