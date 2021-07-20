Сараево, , 19:53 — REGNUM Лидер бошнякской «Партии демократического действия» Бакир Изетбегович считает «Сербский мир» вторым названием «Великой Сербии», и поэтому он призывает президента Сербии Александра Вучича не допускать в будущем использование подобных терминов со стороны высокопоставленных сербских чиновников. Об этом Изетбегович заявил журналистам 20 июля в населенном пункте Козарац после церемонии захоронения останков 12-и бошняков убитых во время гражданского конфликта в 1990-е годы.

Бакир Изетбегович European People's Party

Таким образом Изетбегович прокомментировал идею министра внутренних дел Сербии Александра Вулина о том, что необходимо создать «Сербский мир», в котором Вучич возьмет на себя роль «президента всех сербов».

По словам Изетбеговича, подобные заявления свидетельствуют о том, что бошнякам нельзя «терять бдительность и допускать слабость», так как это может подтолкнуть к новой агрессии.

«Агрессию против БиГ, геноцид в БиГ совершила сербская сторона. Я не говорю сербский народ, я говорю сербская сторона, так как всегда речь идет об отдельных людях. Это был весь истеблишмент — политический, церковный, интеллектуальный — тысячи людей, готовых совершить преступление против соседей, и мы должны понимать это», — процитировало агентство «Бета» слова Изетбеговича.

Напомним, что 22 июля в БиГ отметили очередную годовщину трагедии в Сребренице. Бошнякская сторона настаивает на том, что в 1995 году в этом городе сербы совершили геноцид мусульманского населения и ссылаются на соответствующий приговор Гаагского трибунала генералу армии боснийский сербов Ратко Младичу.