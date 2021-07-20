Кэри, США, 20 июля, 2021, 19:30 — ИА Регнум. В популярной «королевской битве» Fortnite может пройти виртуальный концерт певицы Арианы Гранде. Об этом 20 июля сообщает издание Eurogamer.

Emma Ариана Гранде

Согласно утечке данных, концерты Арианы Гранде и Леди Гаги в Fortnite планировались ещё в 2020 году, однако разработчикам пришлось перенести их. Представители Epic Games пока никак не подтвердили эту информацию.

Напомним, что в 2020 году в Fortnite прошёл виртуальный концерт американского рэпера Трэвиса Скотта. Сообщается, что он принёс исполнителю порядка $20 млн.