Таллин, 20 июля, 2021, 19:28 — ИА Регнум. «Невыразимой глупостью» является информация американского СМИ о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд может стать новым генеральным секретарем НАТО. Об этом депутат Европарламента от Эстонской консервативной народной партии Яак Мадисон написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Комментируя публикацию в крупнейшем политическом издании мира Politico, Мадисон назвал три причины, почему, по его мнению, это в 2022 году не произойдет.

Во-первых, по его словам, в нынешней Эстонии и президент, и премьер-министр — женщины, и их деятельность, вызывающая постоянную критику, доказывает, что «сам факт того, что вы женщина (хотя в 21 веке это считается социальной конструкцией), не делает вас ни на грамм более компетентным в своей работе».

Поэтому гендерный признак вряд ли сыграет решающую роль при выборах 2022 года, убежден он.

Во-вторых, считает Мадисон, НАТО нужен генеральный секретарь, который действительно понимает порядок международной безопасности. На этом фоне диссонансом выглядит тот факт, что правительство Эстонии при поддержке президента Кальюлайд решило впервые за десятилетие сократить расходы на оборону.

В-третьих, если целью является действительно поиск видного политика-женщины из Восточной Европе, то наверняка можно предложить более сильного кандидата, считает Мадисон. И называет бывшего президента Литвы Далю Грибаускайте.

«В этом вопросе я был бы только рад, если сильный литовский кандидат, а не слабый эстонский кандидат занял лидирующую позицию при выборах в руководство НАТО», — отметил европарламентарий.