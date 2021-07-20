Москва, 20 июля, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн опубликовал бэкстейдж (запись происходящего за кадром) со съёмок клипа на ремикс композиции «Cristal & МОЁТ». Ролик доступен на его YouTube-канале с 20 июля.

Цитата из видео «MORGENSHTERN — SHOW» на YouTube Моргенштерн

За несколько часов видео посмотрели более 572 тыс. человек, а 85 тыс. из них поставили ему отметку «нравится». Ролик попал в тренды русскоязычного YouTube.

ИА REGNUM напоминает, что ремикс песни «Cristal & МОЁТ» вышел в мае 2021 года. В его записи участвовали рэперы Soda Luv, OG Buda, blago white и Mayot.