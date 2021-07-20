Вашингтон, 20 июля, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Энтузиаст с ником Styroorмодернизировал геймпад Dualshock 4, добавив на него клавиши от клавиатуры компьютера. Об этом 20 июля сообщает издание Kotaku.

Геймпад

«Я знаю, что клавиатура и мышь имеют свои уникальные преимущества, которые контроллер просто не может имитировать. Я лишь хотел воссоздать это ощущение в контроллере, и, несмотря на имеющиеся у меня ограничения, я очень доволен результатом», — рассказывает Styroor. По словам энтузиаста, он давно хотел заполучить подобный геймпад и не хотел ждать, пока его создаст какой-либо из крупных брендов.

Напомним, что Dualshock 4 — это игровой контроллер от консоли PlayStation 4. С выходом PlayStation 5 актуальным геймпадом стала новая разработка Sony под названием DualSense.