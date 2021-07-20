Киев, , 19:27 — REGNUM Суд по делу в отношении народного депутата Украины, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука сегодня оказался беспомощным, заявил 20 июля в эфире телеканала «Первый независимый» народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарий прокомментировал тот факт, что заседание Киевского апелляционного суда, на котором должна была рассматриваться апелляционная жалоба стороны защиты на решение о продлении круглосуточного домашнего ареста Медведчуку, перенесли на 30 июля 2021 года.

«Вы понимаете, я думаю, что выйти в процесс при таких обстоятельствах — суд сегодня оказался беспомощным. А беспомощным потому, что идет речь о наличии обоснованного подозрения, оно есть или нет — подозрение в совершении противоправного проступка или уголовного правонарушения», — объяснил Нимченко.

Отвечая на вопрос, как так могло случиться, что материалы дела поступили в Киевский апелляционный суд буквально за несколько минут до начала заседания, депутат ответил, что это «казус».

»Это бывает в том уголовном процессе, где ищут причину, а не следствие… Нужна причина для того, чтобы отложить рассмотрение дела», — подчеркнул Нимченко.

Парламентарий также отметил, что «как раз то, что было сказано судьей, записывается в графу «уважительная причина».

«Потому что сам факт, озвученный судьей, что она не обладает достаточной информацией о материалах и доказательной базе, говорит о том, что такой суд не в состоянии принимать решения, тем более рассматривать и давать оценку (а он это вынужден делать) обстоятельствам дела, если не изучено дело», — резюмировал депутат ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что сам Медведчук после переноса суда заявил на брифинге, что его дело специально искусственно затягивают, чтобы и дальше устраивать из заседаний суда «шоу, которое призвано отвлечь внимание украинцев от насущных проблем».