Киев, 20 июля, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Суд по делу в отношении народного депутата Украины, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука сегодня оказался беспомощным, заявил 20 июля в эфире телеканала «Первый независимый» народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Парламентарий прокомментировал тот факт, что заседание Киевского апелляционного суда, на котором должна была рассматриваться апелляционная жалоба стороны защиты на решение о продлении круглосуточного домашнего ареста Медведчуку, перенесли на 30 июля 2021 года.

«Вы понимаете, я думаю, что выйти в процесс при таких обстоятельствах — суд сегодня оказался беспомощным. А беспомощным потому, что идет речь о наличии обоснованного подозрения, оно есть или нет — подозрение в совершении противоправного проступка или уголовного правонарушения», — объяснил Нимченко.

Отвечая на вопрос, как так могло случиться, что материалы дела поступили в Киевский апелляционный суд буквально за несколько минут до начала заседания, депутат ответил, что это «казус».

»Это бывает в том уголовном процессе, где ищут причину, а не следствие… Нужна причина для того, чтобы отложить рассмотрение дела», — подчеркнул Нимченко.

Парламентарий также отметил, что «как раз то, что было сказано судьей, записывается в графу «уважительная причина».

«Потому что сам факт, озвученный судьей, что она не обладает достаточной информацией о материалах и доказательной базе, говорит о том, что такой суд не в состоянии принимать решения, тем более рассматривать и давать оценку (а он это вынужден делать) обстоятельствам дела, если не изучено дело», — резюмировал депутат ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что сам Медведчук после переноса суда заявил на брифинге, что его дело специально искусственно затягивают, чтобы и дальше устраивать из заседаний суда «шоу, которое призвано отвлечь внимание украинцев от насущных проблем».