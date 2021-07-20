Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Германия может ввести санкции против России, если сочтёт, что российская сторона использует энергоресурсы как оружие, сообщает 20 июля Bloomberg.

Попытка самоубийства Цитата из х/ф «Город Зеро». Реж. Карен Шахназаров. 1988. СССР

По данным агентства, Вашингтон и Берлин ведут переговоры по «Северному потоку — 2», причём они близки к тому, чтобы принять общее решение. Агентство в качестве доказательства привело текст проекта соглашения.

В нём сказано, что германская сторона будет готова ввести санкции против России, если та «пытается использовать энергоресурсы» против Украины или прибегнет к военной агрессии против этой республики.

В проекте сказано, что санкции против России могут ограничить её в поставках энергоресурсов европейцам.

Добавим, что о договорённостях США и Германии против России из-за крайне выгодного немцам «Северного потока — 2», сообщало накануне, 19 июля, агентство Reuters.

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