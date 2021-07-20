Япония, 20 июля, 2021, 19:16 — ИА Регнум. В японском городе Отавара установили канализационные люки с изображением роботов из популярной аниме-франшизы Gundam. Об этом 20 июля сообщает издание Kotaku.

Цитата из аниме по вселеннной Gundam Черный меха

Как оказалось, Отавара — это родной город Ёсиюки Томино, создателя Gundam. Kotaku отмечает, что на люках будут изображены роботы Char's Zaku и сам Gundam.

Напомним, что первые люки с изображениями аниме-героев появились в Японии ещё в 2019 году — они были посвящены «Покемонам». В разных городах они выглядели по-разному.