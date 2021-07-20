Москва, 20 июля, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России в июне снизилась на 72,1 млн рублей, или на 4,7%, и по состоянию на 1 июля составила 1 млрд 511,4 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Зарплата

По данным ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало июля 544,8 млн рублей (36,1%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала 2021 года, ещё 263,7 млн рублей (17,4%) — долги, сохраняющиеся с 2020 года, 702,9 млн рублей (46,5%) — с 2019 года и ранее.

Сообщается также, что четыре миллиона рублей из общей суммы задолженности сформировалось в результате несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней, в том числе 1,2 млн — из федерального бюджета. Остальная часть задолженности возникла из-за отсутствия у работодателей собственных средств.

На 1 июля задолженность по заработной плате имелась менее чем перед 1% работников обследуемых Росстатом организаций (всего 21,3 тысячи человек). Из них работники обрабатывающих производств составили 40,1%, строительной сферы — 26,8%, добычи полезных ископаемых — 7,9%; сельского хозяйства, охоты и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 7,8%, транспорта — 7,5%.