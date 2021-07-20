Киев, 20 июля, 2021, 19:19 — ИА Регнум. На химическом предприятии «Ровноазот» на Западной Украине вечером 20 июля произошла аварийная остановка агрегата цеха с азотной кислотой.

Химический комбинат

Информацию об этом подтвердил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль и местные отделения спасательных служб.

По предварительным данным, пострадавших в результате нет. В настоящий момент ситуация на предприятии локализована силами работников предприятия. В пресс-службе предприятия утверждают, что на текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, угрозы окружающей среде и населению нет.

Вместе с тем, СМИ отмечают, что после аварии образовалось огромное облако бурого дыма, которое движется в сторону населенных пунктов, в частности, областного центра Луцк.

«Ровноазот» — один из крупнейших химических заводов Украины, входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение.