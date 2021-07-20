Париж, 20 июля, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Студия Amplitude отказалась от использования в стратегической игре Humankind системы антипиратской защиты Denuvo. Об этом 20 июля сообщил портал DSOGaming.

christianladewig0 Джойстики

Руководство компании пояснило, что во время фазы бета-тестирования игры выяснилось, что из-за Denuvo в Humankind появляются серьёзные проблемы с производительностью. Amplitude отметила, что не успеет решить их за оставшееся перед релизом время, вследствие чего студия решила вообще удалить из игры модуль защиты от копирования.

Напомним, релиз Humankind состоится 17 августа 2021 года на ПК и macOS. Игра выполнена в жанре 4X-стратегии (4X означает «изучение, расширение, эксплуатация и уничтожение»).