Ливерпуль, Великобритания, 20 июля, 2021, 19:11 — ИА Регнум. 25-летний опорный полузащитник «Ливерпуля» и сборной Сербии Марко Груич перешел в португальский «Порту». Контракт подписан на пять лет до конца сезона 2025/26. Сумма трансфера составила 12,2 миллиона евро. При этом авторитетный портал transfermarkt оценивает серба в 15 миллионов евро.

(сс) cchana Герб клуба «Ливерпуль»

«Ливерпуль» подписал Груича 7 января 2016 года. «Мерсисайдцы» заплатили «Црвене Звезде» 7 миллионов евро за контракт футболиста.

В прошедшем сезоне Марко Груич, выступая за «Порту» на правах аренды, сыграл в 23-х матчах португальской Примейры Лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также футболист принял участие в восьми матчах Лиги Чемпионов УЕФА 2020/21.

В это летнее трансферное окно «Ливерпуль» уже покинули Джорджиньо Вейналдум (свободный агент) и Озан Кабак (возврат из аренды).