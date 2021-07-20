Баку, 20 июля, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Азербайджанский исполнитель и бизнесмен Эмин Агаларов (известен как Emin) представил клип на песню «Зачем?». Ролик доступен на его YouTube-канале с 20 июля.

Emin-music.ru Эмин Агаларов

В клипе Агаларов добивается внимания девушки. За несколько часов ролик посмотрели более 85 тыс. человек, а 1,5 тыс. из них поставили ему отметку «нравится».

Ранее Эмин Агаларов дал интервью журналистке Ксении Собчак. В нём он рассказал о своей личной жизни, конфликте с продюсером Игорем Крутым, а также двух неудачных браках.