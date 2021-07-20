Москва, 20 июля, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Московский ЦСКА заявил 23-летнего атакующего полузащитника сборной Хорватии Николу Влашича на новый сезон Тинькофф Российской Премьер-лиги. Об этом 20 июля сообщили на официальном сайте РПЛ.

Антон Зайцев Никола Влашич

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Милану» не удалось договориться о трансфере Влашича. Итальянский клуб намеревался взять хорватского полузащитника в аренду с обязанностью последующего выкупа за 25 миллионов евро. «Красно-синие» настаивали на полноценном трансфере.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги 2020/21 Никола Влашич принял участие в 26-ти турах чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Хорват стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом «красно-синих».