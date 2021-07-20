Таллин, 20 июля, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Бывший министр юстиции Эстонии и известный адвокат Юри Райдла отказался от предложения премьер-министра Каи Каллас баллотироваться в президенты Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Об этом сообщил Postimees, отметив, что 14 июля нынешнего года Каллас заявила местным СМИ, что возглавляемая ее Реформистской партией коалиция «нашла хорошего кандидата, однако его еще предстоит убедить».

Это не первый подобный отказ за последнее время. В начале июня от предложения баллотироваться в президенты Эстонии отказался председатель входящей в правительство Центристской партии Юри Ратас. А президент Эстонской академии наук, академик Тармо Соомере заявил, что готов выдвинуться в президенты лишь при выполнении большого количества его условий, включая резкое увеличение финансирования науки. В СМИ эти требования уже признаны невыполнимыми.

Выборы президента Эстонии в национальном парламенте назначены на конец августа нынешнего года. Эксперты и политологи назвали «серьезной проблемой» и «ударом по демократии» ситуацию, при которой ныне действующий президент Керсти Кальюлайд будет вновь баллотироваться на этот пост на безальтернативной основе.