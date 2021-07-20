Краснодар, 20 июля, 2021, 18:59 — ИА Регнум. 28-летний нападающий берлинской «Герты» и сборной Колумбии Джон Кордоба перейдет в «Краснодар». 20 июля на официальном сайте «быков» сообщили о предварительной договоренности о трансфере Кордобы за 20 миллионов евро. Этот трансфер станет рекордным в истории «Краснодара».

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В прошедшем сезоне Джон Кордоба принял участие в 21-м матче немецкой Бундеслиги, в котором отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Герта» выкупила Джона Кордобу у «Кельна» 15 сентября 2020 года за 15 миллионов евро. Ранее колумбиец выступал за «Майнц», «Гранаду», «Эспаньол» и клубы из чемпионата Колумбии.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не смог договориться с «Фламенго» о трансфере 24-летнего форварда сборной Бразилии Педро Абреу. Бразильский клуб запросил за футболиста 60 миллионов евро.