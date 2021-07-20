Милан, Италия, 20 июля, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Руководство миланского «Интера» рассчитывает взять в аренду 23-летнего форварда мадридского «Реала» и сборной Сербии Луку Йовича. Итальянский клуб рассматривает футболиста как кратковременную замену Лаутаро Мартинесу, который в это летнее трансферное окно может покинуть «нерадзурри».

Www.eintracht.de Лука Йович

В прошедшем сезоне Лука Йович пытался реабилитировать карьеру во франкфуртском «Айнтрахте», однако за 18 матчей немецкой Бундеслиги смог забить лишь четыре гола. По большей части это связано с прекрасной игрой форварда сборной Португалии Андре Силвы, который, забив 28 мячей, стал лучшим бомбардиром команды в прошедшем сезоне.

Лука Йович перешел в мадридский «Реал» 2 июля 2019 года за 63 миллиона евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает сербского форварда в 20 миллионов евро.