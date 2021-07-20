Загреб, 20 июля, 2021, 19:02 — ИА Регнум. В Хорватии руководство Полицейской академии в Загребе 19 июля сообщило о том, что оно расследует обстоятельства и намеревается наказать виновников инцидента, который произошел в здании полицейской школы «Иосип Попович» вечером 15 июля.

Bill Burris Сербский танец

В этот день, после 22 часов, когда кадеты полицейской школы должны отдыхать, молодые люди веселились под громкую музыку и танцевали сербский народный танец — Ужичко коло. Молодежные развлечения засняла на камеру телефона одна из учениц. После того, как видео было опубликовано на ее странице в одной из социальных сетей, девушку исключили из полицейской школы.

Руководство школы «Иосип Попович» позже сообщило о том, что воспитатели разрешили кадетам задержаться после 22 часов на площадке перед зданием образовательного учреждения, так как десятинедельный цикл обучения у них уже закончился, но из-за эпидемии коронавируса им не было разрешено покидать территорию интерната. Тем не менее, считает руководство школы, воспитатели должны были «следить за поведением кадетов».

«Вполне ожидаемо, что молодые совершеннолетние люди, которые все еще обучаются для того, чтобы стать сотрудниками полиции, иногда попадают в неприличные ситуации. Но, люди, которые отвечают за их учебу, должны объяснить им, почему их поведение считается неприличным для системы полиции», — говорится в сообщении полицейской школы.

Напомним, что в 2017 году ЮНЕСКО включил сербский национальный танец коло в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.