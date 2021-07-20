Вашингтон, 20 июля, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Студия Turtle Rock выложила в сеть новый трейлер ПК-версии многопользовательской игры Back 4 Blood. Видео было опубликовано 20 июля на YouTube-канале проекта.

Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». 2010. США Зомби

В очередном 4K-ролике разработчики показали многие интересные моменты геймплея (игрового процесса) и механики. Они также напомнили, что игра получит поддержку функции Nvidia DLSS (позволяет повысить производительность игры), сверхшироких мониторов, а интерфейс будет оптимизирован для подключения нескольких дисплеев.

Напомним, релиз игры состоится 12 октября 2021 года на ПК, а также консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Back 4 Blood позиционируется как «духовный преемник» популярной серии Left 4 Dead.