Краснодар, 20 июля, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Руководство «Краснодара» ведет с французским «Лионом» переговоры на предмет трансфера 29-летнего бразильского опорного полузащитника Тиаго Мендеша. Об этом 20 июля сообщила бразильская газета O Dia.

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В прошедшем сезоне Тиаго Мендеш принял участие в 32-х матчах французской Лиги 1, в которых отметился одной результативной передачей в матче со «Страсбургом». В среднем за матч футболист совершает по 1,2 отбора и 1,3 перехвата. WhoScored оценивает игру Мендеша на 6,66 балла.

«Лион» выкупил Тиаго Мендеша у «Лилля» 3 июля 2019 года за 22 миллиона евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает бразильца в 15 миллионов евро.

В сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 «Краснодар», набрав 41 очко, занял лишь десятую позицию в турнирной таблице чемпионата. Клуб впервые за семь лет остался без еврокубков.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» запросил у «Краснодара» 60 миллионов евро за трансфер 24-летнего форварда Педро Абреу. «Быки» вышли из переговоров.