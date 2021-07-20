Киев, , 18:41 — REGNUM Упоминание о существовании границы между Абхазией и Грузией появилось в информационном сообщении офиса президента Украины, передает 20 июля Sputnik Ближнее зарубежье.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов © ИА REGNUM

«Ошибка» закралась в сообщении, опубликованном по итогам визита украинского президента Владимира Зеленского в Грузию. Офис, информируя об этом событии, заявил, что Зеленский побывал «на границе с Абхазией».

Напомним, между Абхазией и Грузией, действительно, существует граница, это два разных государства. Однако это не признают ни в Тбилиси, ни в Киеве.

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