Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 18:37 — ИА Регнум. 20 июля журналист Саймон Дуглас в своем Twitter-аккаунте сообщил об интересе к 28-летнему фланговому атакующему полузащитнику «Эвертона» Бернарду со стороны санкт-петербургского «Зенита». Ранее футболист выступал за национальную сборную Бразилии по футболу.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Зенита

В «Зените» Бернард может заменить Себастьяна Дриусси, которого в последнее время связывают с уходом из российского клуба.

В прошедшем сезоне Бернард принял участие лишь в восемнадцати матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Бернард перешел в «Эвертон» 9 августа 2018 года из донецкого «Шахтера». «Ириски» подписали футболиста в статусе свободного агента. На данный момент стоимость бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

Соглашение Бернарда с «ирисками» рассчитано до конца следующего сезона.