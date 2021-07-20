Москва, 20 июля, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Телеканал «Россия» покажет в прямом эфире XXXII Летние Олимпийские игры с участием российских спортсменов в индивидуальных и игровых видах спорта: спортивная гимнастика, плавание, художественная гимнастика, баскетбол 3×3, пляжный волейбол, водное поло, волейбол, регби, гандбол, баскетбол, теннис, футбол, борьба, дзюдо, легкая атлетика, стрельба и другие.

REGNUM Олимпийские игры

Торжественная церемония закрытия Олимпиады в Токио будет показана в прямом эфире на телеканале «Россия» 8 августа в 14:00.

Ключевые трансляции игровых видов спорта, ежедневные дневники и прямые включения спортивных корреспондентов из Токио будут доступны в эфире радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Соревнования с участием российских атлетов будут также доступны на платформе СМОТРИМ.