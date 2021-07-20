Киев, 20 июля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. 20 июля «Атлетик» из Бильбао в рамках товарищеской встречи одержал победу над киевским «Динамо» со счетом 1:0. Единственный мяч на 77-й минуте матча забил 27-летний испанский нападающий Иньяки Уильямс. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Aleksandr Osipov Болельщики футбольного клуба «Динамо» Киев

В прошедшем сезоне Иньяки Уильямс принял участие во всех 38-ми турах испанской Примеры, в которых набрал 6+6 очков по системе гол+пас. В шести матчах Кубка Испании и двух играх Суперкубка нападающий забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Стартовые составы команд:

«Атлетик»: Йоакин, Баленсиага, Беренгер, Венседор, Вивиан, Вильялибре, Гарсия, Мартинес, Прадос, Муньяин, Печарроман.

«Динамо»: Бойко, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Вербич.

Для киевского «Динамо» сезон начнется 1 августа. В первом туре Украинской Премьер-лиги «Динамо» сыграет с «Вересом». Встреча пройдет в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский».