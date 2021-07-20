Минск, 20 июля 2021, 18:31 — REGNUM «Набить морду» — это адекватный вариант реакции, когда оскверняют флаг твоей страны, заявил 20 июля белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики республики, сообщает БелТА.
Комментируя майский инцидент в Риге, когда мэр города Мартинс Стакис распорядился снять флаг Белоруссии после скандала с посадкой в Минске рейса Ryanair, Лукашенко сказал:
Он добавил, что пока сам «ни топнул ногой», МИД Белоруссии молчал.
Напомним, после того, как в Риге произошёл скандал с белорусским флагом и вывешиванием бело-красно-белого флага вместо государственного, Лукашенко сказал:
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