Минск, 20 июля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. «Набить морду» — это адекватный вариант реакции, когда оскверняют флаг твоей страны, заявил 20 июля белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики республики, сообщает БелТА.

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Комментируя майский инцидент в Риге, когда мэр города МартинсСтакис распорядился снять флаг Белоруссии после скандала с посадкой в Минске рейса Ryanair, Лукашенко сказал:

«Но, в конце концов, если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично, с угрозой, может, для своей собственной жизни набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря».

Он добавил, что пока сам «ни топнул ногой», МИД Белоруссии молчал.

Напомним, после того, как в Риге произошёл скандал с белорусским флагом и вывешиванием бело-красно-белого флага вместо государственного, Лукашенко сказал:

«Если бы эти мерзкие министр иностранных дел Латвии и этот… мэр Риги, — мерзавцы — немножко поумнее были, они бы подумали, кому это выгодно? Я не думаю, что им это выгодно. Ну просто мерзавцы, все люди поймут: мер-зав-цы».