Тула, 20 июля, 2021, 18:24 — ИА Регнум. 20 июля тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с 20-летним атакующим полузащитником сборной Грузии Зурико Давиташвили. О сроках соглашения не сообщается.

Tularegion.ru Арсенал

Ранее было объявлено о расторжении контракта футболиста с казанским «Рубином», в системе которого Давиташвили чуть больше двух лет.

Зурико Давиташвили перешел в казанский «Рубин» 1 июля 2019 года из грузинского «Локомотива». На данный момент стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

За два года в России Давиташвили принял участие в 48-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами. Суммарно на поле футболист провел 3308 минут.